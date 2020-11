. Un fulmine in ciel sereno in casa dei francesi,, partita osservata dalla panchina perchéha preferito non rischiare un giocatore già reduce da un infortunio muscolare su un terreno difficile. Aouar ha rifiutato le esercitazioni atletiche, salvo poi presentarsi lunedì (giorno di riposo della squadra) per lavorare da solo, una mossa che ha stupito lo staff tecnico. E che non è piaciuta alla società:(domenica), nonostante Garcia volesse gestire il caso internamente e diversi giocatori,in testa, abbiano chiesto di 'perdonare' l'errore del giocatore. Nulla da fare, Juninho si è rifiutato ed è rimasto fermo sulla sua decisione di sanzionare Aouar con l'esclusione dai convocati, sancendo uno strappo che può avere ripercussioni sul mercato.- La stampa transalpina ha infatti subito sottolineato come la rottura possa portare a una separazione, se non a gennaio al termine della stagione, e come in prima fila ci siano l', ile la. E in effetti i bianconeri, dopo aver inizialmente mollato il colpo, negli ultimi giorni di mercato avevano riallacciato i contatti con l'OL e l'entourage del giocatore in vista di un possibile ritorno alla carica nel 2021., che monitora la situazione, ma l'affare si preannuncia complicato: i costi sono molto elevati, il presidentenonostante l'impatto del Covid sui conti del pallone, cifra alla quale la Juve non intende arrivare. Ecco perché per rendere possibile l'operazione è necessario che dal Lione arrivi una, dal punto di vista economico e dal punto di vista della formula:(oltre a De Sciglio, poi passato in prestito all'OL era stato paventato il nome di Federico Bernardeschi),che permetta di dilazionare nel tempo il pagamento del cartellino. Come Arsenal e PSG, la Juve non si tira fuori dalla corsa ad Aouar, ma senza follie.@Albri_Fede90