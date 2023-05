Federico Dimarco, terzino dell'Inter, ha utilizzato le storie Instagram per scusarsi con i tifosi milanisti dopo i cori fatti partire dallo stesso calciatore al termine del derby di Champions di ritorno: "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi milanisti che si sono sentiti offesi".



LO STRISCIONE - Questo dopo che durante la serata è apparso in città uno striscione non firmato con la seguente scritta, probabilmente da parte della Curva del Milan: “Dimarco pensa a giocare o la lingua te la facciamo ingoiare”. Probabile che a infastidire gli ultras rossoneri sia stato un particolare coro che altererebbe il patto di non belligeranza tra le due tifoserie, intonato dal calciatore ma non cantato dalla Curva Nord.