lo ha rilanciato, nonostante questa stagione non sia stata all'altezza della prima in Emilia tra infortuni e scelte tecniche, orasogna un'ultima grande occasione. Il 34enne austriaco è uno dei nomi più chiacchierati in vista del prossimo mercato estivo, complice anche il rapporto non più ottimale con. Ed è stato proprio il tecnico rossoblù a spalancare le porte per la cessione al termine della stagione: "Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso che sia doveroso, sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci"., questo il messaggio di Motta. E le squadre interessate non mancano, per quello che ha mostrato Arnautovic e per le condizioni economiche dell'eventuale operazione: non sarebbe un ostacolo insormontabile trovare l'accordo con il Bologna, con cui il classe '89 ha un, così come non spaventa l'. Il Milan è tra le squadre che possono interessarsi ad Arnautovic. I rossoneri stanno facendo riflessioni sull'attacco del futuro: con ogni probabilità saluteràha mercato in Germania e lo stessonon è certo di restare, con alcuni club turchi che si sono già fatti avanti. In questo contesto Arnautovic potrebbe prendere il posto dello svedese, lasciando la porta aperta a un altro innesto con caratteristiche tecniche e anagrafiche diverse. Il Diavolo ma non solo,, delusa dal rendimento diche rischia di salutare la Capitale dopo un solo anno: in caso di mancata conferma, l'austriaco è ritenuto un profilo ideale per riempire la casella vuota, a maggior ragione se in panchina ci sarà ancora un suo grande estimatore come, un grande feeling testimoniato anche dal lungo e amichevole dialogo nel recente confronto tra la formazione emiliana e quella romana. Ancora tre partite con il Bologna, poi il futuro: Arnautovic cerca un'ultima grande occasione per giocarsi l'Europa.