. Striscione contro Federicoda parte di alcuni gruppi organizzati del tifo dellaCome reso noto dalle pagine social degli Unonovedusei, nei pressi del Franchi campeggia uno stendardo con scritto: "Tradire chi ti ha cresciuto e protetto la più grande mancanza di rispetto. Firenze non è più casa tua... Infame".- L'esterno azzurronella giornata di ieri è passato ufficialmente. un percorso compiuto in passato anche da altri calciatori, come Roberto Baggio e Bernardeschi. E mai troppo perdonato dalla tifoseria viola, acerrima nemica di quella juventina.