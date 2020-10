Yo no lo entiendo...y tú?? pic.twitter.com/Yl0ZEexS36 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 5, 2020

Il mercato si è chiuso, colche non ha regalato botti nel giorno del gong, nonostante i tentativi per vestire di rossonero Mohamed, difensore centrale dello. L'ultimo acquisto diè stato, terzino destro arrivato dal, con la possibilità di giocare anche a sinistra al pari di Davide. Sì, perché nel frattempo è partito anche, direzione, esi trova da solo.In gol contro loper chiudere il match, con una cavalcata delle sue: recupero palla, campo mangiato, mancino preciso, 2-0 e pratica archiviata. Til difensore più giovane a segnare così tanto (almeno 7 gol) nei top 5 campionato europei,è stato lasciato ancora a casa dalla Francia. Che gli preferisce, il fratello, titolare nel, e ci può stare, e Lucas, titolare, senza particolare acuti, nell'capolista in Premier.oggi si sfoga, via social, con le scelte della nazionale transalpina: "Io non capisco... e tu?" con la sua esultanza, perplessa, di domenica e con la bandiera della Francia. Niente nazionale, quindi, per l'ex, che ha vestito le maglie delle diverse under (senza però mai debuttare in under 21) ma non ancora quella della nazionale maggiore.