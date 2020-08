I tifosi dell'Inter si schierano. In giorni delicati per il popolo nerazzurro, tra lo sfogo di Conte post-Atalanta e l'impegno in Europa League contro il Getafe, ecco la presa di posizione dell'anima calda dei supporters nerazzurri.



LO STRISCIONE - Sotto la sede di Porta Nuova, infatti, è apparso questa mattina uno striscione di appoggio ad Antonio Conte, messo in discussione dopo le recenti dure dichiarazioni indirizzate alla società. "Gli interisti veri e la Curva Nord 69 sono con Conte!" il messaggio.