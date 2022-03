Striscione vergognoso nei campi di Prima Categoria in Toscana nella sfida tra Capolona Quarata e Marino Mercato Subbiano. Prima della gara è stato infatti affisso nelle reti dell'impianto, un lenzuolo con scritto: "Abbiamo un sogno, Subbiano come Codogno". Il riferimento è al comune lombardo, in provincia di Lodi, in cui si accertò il primo caso Covid in Italia e che diventò il simbolo della prima fase della pandemia da coronavirus.