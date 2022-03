Si avvicina il big match che il Napoli dovrà affrontare domenica, quello in trasferta contro l'Atalanta. Diverse le assenze che dovrà fronteggiare Luciano Spalletti, partendo da quelle degli squalificati Rrahmani e Osimhen, fino agli infortunati sicuri Di Lorenzo e Petagna.



Alcuni giocatori negli sono in forse, su tutti Anguissa. Il centrocampista camerunense non è in ritiro con la sua nazionale dato che nei minuti finali di Napoli-Udinese ha riportato un problema muscolare. Questi giorni gli sono serviti per recuperare dall'infortunio, così Anguissa con ogni probabilità ci sarà per la gara contro l'Atalanta.