Striscioni degli ultras della Juventus a Superga: 'La vera storia di Torino siamo noi'. Rabbia dei granata

", una frase riportato su uno striscione che i, gruppo ultras della, nella notte ha esposto e poi ha condiviso sulla propria pagina Instagram. Un classico sfottò pre-derby, verrebbe da dire, se non fosse per il luogo in cui è stato esposto:, luogo simbolo della storia del Torino, dove il 4 maggio del 1949 si schiantò l'aereo deldi ritorno da Lisbona.Il post su Instagram è stato poi accompagnata da un altro sfottò: "Alza gli occhi al cielo, quello che reputi tuo stasera, come tutti i giorni, ti abbiamo dimostrato che è nostro". Proprio il luogo in cui quello striscione è stato esposto, insieme a un altro con scritto "El mata Toro", ha fatto crescere l'indignazione nella tifoseria granata, che l'ha letto come una vera e propria provocazione, più che una semplice presa in giro.

Alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino, si giocherà il derby della Mole numero 208, ma gli striscioni apparsi nella notte Superga dimostrano che per le tifoserie delle due squadre la partita è cominciata ben prima del fischio d'inizio. L'aria da stracittadina inizia già a respirarsi.