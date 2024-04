Toromania: non c'è più l'aria del derby. Toro, devi ritrovare te stesso

Ci sono i 2.000 tifosi che si sono presentati al Filadelfia. C’ècon la sciarpa del Toro dopo la vittoria al Master 1000 di Montecarlo. C’è una parte di popolo granata che spera che questa possa essere finalmente la volta buona.: comprensibile dopo l’imbarazzante serie di risultati negativi di questi anni. Da quando c’è Urbano Cairo (dal 2005, per la cronaca), il

Persino squadre comeche negli ultimi diciannove anni non hanno certo ottenuti risultati migliori del Torino in campionato, contro la Juventus sono riuscite a fare più punti, a vincere più partite.che si sono susseguiti in questi anni. D’altronde, se i calciatori avessero percepito anche solo una parte di quella delusione mista a rabbia che ha accompagnato i tifosi dopo tutte sconfitte, non si sarebbero viste le scene dei selfie sorridenti con gli avversari dopo le sconfitte, gli scambi di maglia, i like ai post di festa dei calciatori bianconeri sui social o giocatori felici di passare alla Juventus.

. Magari sabato finirà diversamente rispetto agli ultimi anni, magari arriverà quella vittoria tanto attesa, ma la strada per ricostruire ciò che è andato perso sarà ancora lunga.