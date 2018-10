Strootman ora punta la Lazio. Tra poco più di una settimana l'ex Roma affronterà la Lazio in Europa League, ma non è un periodo semplice per il centrocampista olandese. Come riporta Le Phoceen, in Francia è stato molto criticato: "Forse la Roma ha fatto bene a venderlo", ha giocato partite "molto nella media". Ora si sta prendendo la Ligue 1: contro il Caen ha finalmente sfoderato una prestazione di livello: "Non ha esitato ad alzare la pressione per tutto il match". L'olandese aspetta il suo personale derby con Rudi Garcia, decisivo per il passaggio del turno in Europa League. Tra poco più di una settimana affronterà la Lazio, per ora, come per i biancocelesti, anche per Strootman le critiche sono alle spalle...