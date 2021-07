Secondo quanto riporta La Nazione (Firenze), Jens Stryger Larsen era ormai vicinissimo al Galatasaray, ma i turchi si sono ritirati, probabilmente in seguito ad una volontà espressa dal giocatore di giocare altrove. Rimangono in lizza West Ham e Fiorentina, che però non vogliono pagare i 6 milioni richiesti dall'Udinese. La questione verrà affrontata nuovamente nei prossimi giorni, anche in base al procedere delle operazioni sull'altro possibile sostituto di Lirola, ovvero Zappacosta.