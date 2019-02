I suoi idoli sono Leo Messi e soprattutto Marco Verratti, divenuto ben presto un riferimento in Francia nel ruolo di centrocampista con la maglia del Paris Saint Germain. Per caratteristiche tecniche e fisiche però, gli addetti ai lavori preferiscono accostarlo all'ex juventino Mario Lemina. Il suo nome è Julien Ponceau e con la maglia del Lorient sta lottando per la promozione diretta in Ligue 1, trovandosi al terzo posto della Ligue 2, a -4 dal Brest. Centrocampista centrale classe 2000 dotato di buona tecnica e visione di gioco, unite a dinamismo e personalità, il ragazzo di origini angolane ha già suscitato l'interesse di diverse formazioni europee, tra cui l'Inter.



PRIMA GLI STUDI - Trasferitosi in Bretagna da bambino, dopo gli inizi al Saint-Evarzec e successivamente all' US Concarnoise Beuzecquoise, a 14 anni viene notato dagli osservatori de Les Merlus (i merluzzi, il soprannome del Lorient) ma, d'accordo con i genitori che si impuntano sull'importanza di concludere gli studi, preferisce rimandare il suo sbarco di un anno. Una seconda occasione che normalmente non si ripresenta per tanti giovani promesse che sognano di diventare qualcuno nel calcio che conta, ma il talento di Ponceau è tale da permettergli di imporsi prima nel vivaio del Lorient e, dalla scorsa estate, di approdare in prima squadra. Ad oggi, sono 17 le presenza complessive tra campionato e Coupe de la Ligue, con 2 gol all'attivo. L'INTER FIUTA IL COLPO - Punto fisso anche delle nazionali francesi, dall'Under 17 all'Under 19, Ponceau ha firmato un contratto da professionista fino a giugno 2020 e la prossima estate potrebbe esserci la fila per assicurarselo a un prezzo favorevole. Anche l'Inter, che lo ha fatto seguire in diverse occasioni, sta valutando l'idea di prenotarlo in estate e lasciarlo nella sua attuale squadra per un'ulteriore stagione. Dopo Karamoh, dalla Francia può arrivare Ponceau. Studia da Verratti, ma ricorda Lemina.