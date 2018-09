Qualcuno in patria lo ha definito il ‘nuovo Van Persie’. Potenza fisica e qualità tecnica fanno di lui un attaccante completo, in grado di poter ricoprire diversi ruoli in avanti. Non a caso a soli 18 anni Filip Stuparevic (foto sito ufficiale FK Vozdovac) è già titolare con il Vozdovac, formazione di Superliga serba, e ha attirato su di sé l’interesse di club del calibro di Juventus, Valencia e Watford. Ed è proprio il club della famiglia Pozzo a esserselo aggiudicato con una proposta di 3 milioni di euro, bruciando la concorrenza della ‘Vecchia Signora’.



COMPLETO - Nato a Belgrado, Stuparevic si fa notare nel Rad Belgrado, prima di passare al Vozdovac, altra formazione con sede nella capitale serba. Qui, i suoi grandi mezzi tecnici e fisici non passano inosservati, con il giovane attaccante che si guadagna la chiamata della Serbia: 5 gol in 9 presenze con l’Under 17, prima di salire nell’Under 19 e infine nell’Under 21, con la quale ha debuttato lo scorso 7 settembre nella gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria contro la Macedonia. Nonostante un fisico imponente, il classe 2000 fa dell'esplosività una delle sue armi migliori, caratteristica che gli permette di ricoprire il ruolo di esterno d’attacco, anche grazie a un’ottima tecnica individuale: il suo piede naturale è il sinistro, ma è considerato a tutti gli effetti ambidestro ed è in grado di giocare su entrambe le corsie esterne. E se in avanti deve ancora lavorare per migliorare la capacità di trasformare in rete ogni occasione che riesce a costruirsi, Filip Stuparevic ama abbassarsi di qualche metro e partecipare alla manovra d’attacco, per poi arrivare da dietro in area di rigore avversaria. In questa stagione ha già messo a segno 2 reti e un assist nelle prime sei giornate di campionato.



SFUMATO - Un talento ancora acerbo, ma con grandissimi margini di miglioramento. La Juventus lo ha seguito a lungo e visionato in diverse occasioni, il Valencia ci ha fatto un pensierino, ma è stato il Watford ad accelerare le operazioni negli ultimi giorni, accontentando il Vozdovac e assicurandosi il calciatore. Stuparevic si trasferirà a Vicarage Road per vestire la maglia degli ‘Hornets’ a partire dal 1 gennaio 2019 per circa 3 milioni di euro. Il giovane attaccante serbo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.