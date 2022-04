Stefano Sturaro commenta a Dazn il derby di Genova perso contro la Sampdoria: "Perdere la stracittadina ci fa male, siamo molto delusi. Io convivo con la tendinite da tre settimane, ho provato a giocare anche se non stavo bene ma mi stava uscendo ancora più dolore. Era inutile continuare. (Sturaro è uscito al 38' ,ndr)"



IL GIOCO - "Abbiamo avuto qualche problema offensivo negli ultimi mesi, quindi abbiamo provato a salire con più uomini: potevamo farlo meglio, loro erano messi molto bene e ci è riuscito solo a sprazzi. Abbiamo cercato di lavorare sulle nostre qualità e sulle loro debolezze, anche loro hanno fatto altrettanto e gli episodi l'hanno indirizzata dalla loro parte".

CAPITAN MIMMO - "Era dispiaciuto più di tutti, lui ha un sentimento particolare per la maglia del Genoa e la sua gente. Ovviamente è molto triste, ma è un grande campione: non ha vissuto una stagione felice, al di là della squadra è stato sfortunato pure a livello personale; non si merita questa situazione, come nessuno di noi perché ci mettiamo l'anima ogni giorno".

LA SQUADRA - "Quest'anno abbiamo sbagliato tanto quindi ci troviamo in questa situazione. A dicembre sembravamo già retrocessi, era surreale. Con un grande cuore siamo rimasti aggrappati alla matematica che non ci condanna, e fino all'ultimo onoreremo la maglia. Guardandoci intorno per bene, dobbiamo andar dritto e non avere impianti".