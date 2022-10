Trasferta in Austria per la Lazio, che affronta lo Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Tutto in equilibrio nel gruppo F, con le quattro squadre a quota 3 punti, per i biancocelesti l'occasione di dare un primo strappo.



Sarri prepara diversi cambi per la partita dello Schwarzenegger Stadion (intitolato all'attore americano, ex governatore della California). Verso la panchina Milinkovic e Patric, possibile riposo anche per Felipe Anderson con Pedro e Zaccagni ad agire sulle corsie esterne. Non si tocca Immobile, a caccia del primo gol in questa edizione anche per staccare Simone Inzaghi in classifica marcatori europei della Lazio (entrambi a quota 20). A destra ballottaggio tra Lazzari e Hysaj.



PROBABILI FORMAZIONI



h. 18.45 Sturm Graz-Lazio - Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Diretta streaming: Dazn.



STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.