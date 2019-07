Ancora senza squadra dopo l'addio al, Danielsta vivendo un momento difficile. Il motivo? Qualcuno è entrato nella sua casa di Los Angeles e ha rubato il suo cane, um pomeriana con tratti Husky, che ha 5mila followers su Instagram:. L'ex stella dei Reds si è sfogato pubblicando un video sui social.- Queste le sue parole: "Ascoltate, qualcuno è entrato nella mia casa di Los Angeles, e ha preso il mio cane. Pagherò qualsiasi cifra, sono serio. Voglio sapere cosa è successo, perché hanno perso il mio cane, perché hanno preso le borse al piano di sopra. Voglio sapere cosa diavolo è successo. Com'è possibile che qualcuno entri in una casa di Los Angeles per prendere un cane?! Sei pazzo? Entri dentro una casa per prenDere un cane? Per favore qualcuno trovi il mio cane, pagherò qualsiasi cifra, sono assolutamente serio. Voglio il mio cane indietro".