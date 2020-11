Casper Stylsvig, Chief Revenue di AC Milan, è intervenuto al World Football Summit, e ha detto la sua sui rossoneri: "Per vincere le sfide globali, all’interno dell’attuale contesto, è necessaria una chiara visione commerciale, che porti ad operare per priorità, in modo specifico e dettagliato in ciascuna area geografica. È ciò che stiamo facendo per poter sfruttare tutto il grande potenziale del nostro brand nel mondo: AC Milan è un brand leggendario, che guarda al futuro, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo e creare nuove opportunità di valore per i partner commerciali".



I GIOVANI - "L’evento ‘From Milan with Love: Next Gen’ – ha detto Stylsvig – è stato un successo che ha portato in vita la chiara visione del Club che investe e crede nel talento dei giovani. Abbiamo la squadra più giovane d’Europa e siamo molto attenti ai giovani che crescono nel nostro Settore Giovanile".