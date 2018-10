Non prendere impegni sabato sera! @DilettaLeotta vi aspetta alle 22.25 con il suo nuovo show #DilettaGol pic.twitter.com/chUWCkqzif — DAZN Italia (@DAZN_IT) 17 ottobre 2018

Da sabato 20 ottobre alle 22.25. Ospiti, highlights, intrattenimento e ironia con uno sguardo diretto sul mondo dei social network.Un programma "pop", dinamico, leggero e interattivo che vuole cambiare il modo di parlare e di far parlare di calcio. Questi gli ingredienti principali di, il primo show originale di DAZN che andrà in onda sulla piattaforma il sabato sera, al termine dell’anticipo di Serie A TIM trasmesso in esclusiva da DAZN., a partire dal nome. Diletta Gol punta infatti sullo stile e sulle caratteristiche della sua conduttrice e padrona di casa., grazie alla forte interazione coi social network e al coinvolgimento delle principali community digitali del panorama italiano. Un programma per i veri tifosi che saranno al centro dello show, sia da casa, sia in studio come elementi della scenografia del programma, con un approccio fuori dagli schemi.. Saranno previsti contenuti leggeri e originali, che vogliono essere la cifra stilistica del programma, ma non mancheranno nemmeno gli highlights, le interviste esclusive e le analisi tecniche., si alterneranno in studioche contamineranno con il loro linguaggio il tradizionale racconto sportivo.(3 per giornata), tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup, oltre a sport americani (NFL, NHL e MLB), sport da combattimento (boxe, MMA), rugby, e molto altro. È possibile accedere all’intera offerta di DAZN con un’unica tariffa di €9,99 al mese, con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento.connessi a internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per ogni account, è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.