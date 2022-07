Luis Suarez torna a casa. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Atletico Madrid, l'attaccante uruguayano (classe 1987 ex Ajax, Liverpool e Barcellona) ha annunciato: "Ho raggiunto un pre-accordo per tornare al Nacional, per me era impossibile dire di no a questa possibilità. Speriamo di risolvere presto gli ultimi dettagli, così potrò firmare il contratto".