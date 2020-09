Innocentisti? Colpevolisti? Giustizialisti? Garantisti?. Indizi, tracce, indagini.... Tutti si trasformano in avvocati, in esperti, in glottologi e soprattutto in giudici, ma non sono sentenze quelle che troviamo in questi giorni sui social e non solo: sono, per lo più, desideri, risentimenti, timori. Equazioni rudimentali del tipo: “Cherubini è umbro, quindi è logico che telefoni lui all’Università di Perugia!” oppure: “Cherubini è umbro, Perugia è in Umbria, ergo trattasi di mafia umbro-juventina” e via di seguito.Non ci sono certezze, ripetiamo. Lasciamo che le indagini vadano avanti (anche se la Procura di Perugia le ha momentaneamente bloccate), senza ingigantire e senza minimizzare. Aspettiamo.. Il rettore(quello dell’Università di Perugia da non confondere con l’altra per stranieri). Un tempo, le Università davano lauree honoris causa a scienziati, scrittori, studiosi, artisti; oggi non vedono l’ora di promuovere un trequartista, un centrale, un portiere. Risultava difficile che un rettore si prodigasse a seguito d’una telefonata con un emissario d’una squadra di calcio, ma ora s’entusiasma perché, come si dirà in seguito, “”.Intendiamoci, fa parte della generale deriva, iniziata molti anni fa che andava sotto il nome di “società dello spettacolo” ovvero riduzione della politica e della cultura (e della realtà) a mero spettacolo, scena, apparenza che i social non hanno certo inventato, ma esasperato.Non siamo, forse, in un’epoca in cuinon è considerato un maitre (d’hotel), bensì un maitre a penser di cui si riportano “pensieri e parole” h. 24?, come se la dimensione (e la rappresentazione) calcistica fosse un credo avulso da qualsiasi limite, una zona franca della personalità, una passione indiscutibile e irrefrenabile, incapace di conoscere limiti. “” avrebbe detto la docente di glottologia e linguistica, travolta da un raptus dionisiaco di fronte al campione, lasciando da parte, parrebbe, più elementari dilemmi deontologici.