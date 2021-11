Luis Suarez, attaccante dell'Atletico Madrid e della nazionale urugaiana, parla ai microfoni TNT Sports in merito all'eventuale arrivo di Marcelo Gallardo: "Per lui parla quel che ha fatto a livello internazionale, tiene prestigio come giocatore e come allenatore, mostrandolo nei suoi sette anni al River Plate, vincendo quasi tutto. Sarebbe un privilegio essere diretto da lui".