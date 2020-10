Dal ritiro della nazionale uruguaiana, Luis Suarez è tornato a parlare del suo addio al Barcellona all'ESPN: "Esistono molte contraddizioni sulla mia partenza. Se fosse stato un problema di natura finanziaria avrei cercato una soluzione, mentre se fosse stato per motivi sportivi avrei potuto capire il punto di vista del Barça. Invece non mi è chiaro niente, penso solo che volessero allontanarmi da Messi. Magari li ha infastiditi il mio bel rapporto con Leo, ma non capisco in che modo avremmo potuto danneggiare il resto del gruppo. Ci siamo costantemente cercati in campo, ma solo per il bene della squadra. Forse volevano che giocassimo di più con gli altri compagni, non riesco a trovare nessun altro motivo. Il modo in cui mi hanno cacciato ha fatto male a me e alla mia famiglia. Koeman mi ha detto che non ero nel suo progetto, ma già lo sapevo da una decina di giorni. Lui ha solo confermato ciò che avevo letto attraverso i media, ma meritavo una telefonata di spiegazioni prima di leggere quelle notizie sui giornali. La società ha comprato tanti attaccanti per anni, con l’intento di cedermi".



Sul futuro dell'amico Messi: "Il club avrebbe dovuto rispettare la sua decisione. Leo comunque sa cosa significa lui per il Barcellona, deve continuare a essere il numero uno ed essere felice. C'è la possibilità che vada a giocare altrove, ma se si sente a suo agio e se arrivasse un nuovo Consiglio Direttivo potrebbe anche restare. In ogni caso, da amico, spero che sarà felice”.