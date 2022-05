Luis Suarez, dopo aver giocato la sua ultima partita al Wanda Metropolitano, sta per diventare ufficialmente un giocatore senza contratto, dopo aver terminato il proprio legame con l'Atletico Madrid. Tra i diversi club che stanno mostrando interesse, il Siviglia si sarebbe messo in prima linea. Il nazionale uruguaiano, classe 1987, in stagione ha segnato 11 gol in 34 partite. Lo riporta Sport.