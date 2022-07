Ahora sí,OFICIALMENTE! #SUAREZENNACIONAL!

Un orgullo volver a vestir mi camiseta en @Nacional ! Gracias a todos por el apoyo! NOS VEMOS PRONTO. pic.twitter.com/DRvuf44W8G — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 27, 2022

Adesso è ufficiale, a comunicarlo è stato lo stesso giocatore sui social.Il 35enne ex Atletico Madrid era svincolato; scelta di cuore per il giocatore che torna nella squadra in cui era cresciuto da ragazzo.