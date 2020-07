Intervistato in Spagna dal quotidiano Sport, l'attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez, ha parlato anche della possibilità di giocare con l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez obiettivo di mercato dei blaugrana.



LIVELLO STRAORDINARIO - "Lautaro è un grandissimo giocatore. In questa stagione ha fatto grandi cose all'Inter, raggiungendo un livello straordinario. Non è mai facile giocare bene in Italia arrivando dall'Argentina, invece lui è riuscito a dimostrare tanto. È giovane e, qualora dovesse arrivare qui, cercheremmo di aiutarlo e di farlo sentire a casa".