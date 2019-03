Succede in Bolivia, e al centro della vicenda è, attaccante brasiliano classe 1984 meglio noto come Serginho . A dieci minuti dalla fine della gara di campionato fra il Blooming di Santa Cruz de la Sierra e il Jorge Wilstermann di Cochabamba (il “Clasico” del campionato boliviano), coi padroni di casa in vantaggio 2-0, Serginho va a battere un calcio d’angolo per la squadra ospite., sotto lo sguardo frastornato dell’arbitro. Un gesto forte, che sarebbe il caso di vedere più spesso sui campi di gioco.. Ciò che invece non ha avuto la meritata attenzione èAnziché prendersela con quei tifosi della sua squadra che hanno avuto atteggiamenti razzisti,E attraverso una conferenza stampa trasmessa anche dai canali social del club ha annunciato di. Oggetto della denuncia:L’articolo riguarda le “Offese al pubblico”. Una fattispecie che prevede sanzioni fino a 1 anno di squalifica. Dunque, secondo Jordán l’offesa non è il coro razzista, ma la reazione di chi lo riceve, e che per il fatto di reagire dà del razzista a chi offende. Un bel ribaltamento della realtà, che però il presidente del Blooming rivendica sostenendo che Serginho sia un provocatore e lo abbia dimostrato in altre circostanze. Inoltre, Jordán chiede che sulla base dell’articolo 77 del Codice Disciplinare vengano puniti anche i componenti dello staff tecnico del Wilstermann, colpevoli di avere abbandonato anch’essi il campo. Questi i fatti, dai quali ciascuno può ricavare la propria opinione Ha fatto storia quella espressa a settembre 2018. Allorché, parlando della situazione finanziaria del club, disse: “C’è uno dei miei organi che se venisse venduto a centimetri permetterebbe di pagare qualsiasi cosa”. Risate in studio. Ci mancava proprio il presidente di club che ha come modello Alex Drastico.@pippoevai