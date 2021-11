Il Sudafrica contesta la sconfitta di ieri contro il Ghana, che è costata ai Bafana Bafana l'estromissione dai Mondiali proprio in favore delle Black Stars. Decisivo un rigore di Ayew, apparso inesistente, tanto che il presidente della Federcalcio, Tebogo Motlanthe, ha dichiarato: "Gli arbitri hanno deciso la partita, cosa che non dovrebbe succedere. Scriveremo sia alla CAF (la confederazione calcistica africana) che alla FIFA, prima per indagare su come è stato gestita la partita e poi per contestare alcune di queste decisioni. Ci sentiamo davvero derubati perché non si tratta solo del rigore. Ci sono molte decisioni discutibili da parte degli ufficiali di gara e chiederemo a un esperto di analizzare altri errori, in modo da poter presentare dei validi argomenti".