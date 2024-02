Il Manchester United prepara l'assalto per Bremer, la Juventus fissa il prezzo

In campionato Max Allegri ha rinunciato a lui solo per cause di forza maggiore. E fin qui solo per sei minuti, quelli finali sul campo dell'Atalanta lo scorso 1° ottobre. Poi l'ammonizione rimediata nella deludente partita con l'Udinese, la quinta stagionale, farà scattare la squalifica in vista della prossima partita con il Verona e allora Gleison Bremer sarà costretto a prendersi il primo turno di riposo di questo campionato. Intanto, anche dopo il rinnovo di contratto celebrato appena qualche settimana fa, il difensore centrale della Juventus rimane sempre più al centro di dinamiche di mercato.



LO UNITED – Nessuno è incedibile dalle parti della Continassa, nessuno è però in svendita. Così anche Bremer potrebbe partire, ma solo di fronte a un'offerta ritenuta giusta. In questo caso si parla di almeno 70 milioni. Quelli che intermediari hanno fatto capire anche al Manchester United di dover proporre come base di partenza nel caso in cui volesse davvero tentare l'affondo per lui. Un affondo che sembra davvero in programma, è Bremer l'uomo ritenuto più giusto per rinforzare la difesa dei Red Devils, per una trattativa che a fine stagione potrebbe entrare nel vivo dopo le prime schermaglie già andate in scena tra la scorsa estate e pure gennaio.