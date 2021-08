Dopo le prime due giornate di campionato la Serie A si ferma per la sosta delle. Ieri il Tas di Losanna ha respinto il ricorso della Liga spagnola, dando ragione alla Fifa: i club devono lasciare i calciatori alle nazionali sudamericane.: Paraguay-Venezuela, Uruguay-Ecuador, Colombia-Cile, Argentina-Bolivia e Brasile-Perù.- Ospina - (così come l'Atalanta in casa con la Fiorentina) perché poi bianconeri e bergamaschi saranno impegnati martedì 14 settembre in Champions League rispettivamente sui campi di Malmo in Svezia e Villarreal in Spagnae poi a San Siro col Real Madrid mercoledì 15 settembre, quando il Milan (che non ha in rosa nazionali sudamericani così come la Lazio, prossima avversaria in campionato a San Siro) farà visita al Liverpool ad Anfield in Champions.Per il resto la Lega Serie A deve ancora annunciare anticipi e posticipi dei prossimi turni di campionato.ospita il Sassuolo: giocano in casa anche ilcon la Salernitana, ilcol Verona e ilcol. Infine l'è impegnata sul campo dello Spezia.