Compagni domani, avversari sabato. David Ospina e Juan Cuadrado saranno in campo giovedì notte a Barranquilla con la Colombia contro il Cile, in una partita di qualificazione al Mondiale, poi insieme ad Arturo Vidal dell'Inter partiranno per l'Europa. Come? Si gioca alle 18 ora locale, l'1 di notte in Europa, con un volo di linea sarebbe impossibile arrivare in tempo per le sfide del weekend, per questo motivo Juve, Napoli ma anche Inter, Porto, Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, e Genk hanno deciso di pagare un volo charter.



LA COMPAGNIA DEL PALLONE - Di fatto una colletta, un ​volo privato da Barranquilla a Parigi, sul quale saliranno anche ​Muñoz (Genk), Medel (Bologna), Cuesta (Genk), Uribe (Porto), Pulgar (Fiorentina), Sinisterra (Feyenoord), Santos Borré (Eintracht) e Luis Diaz (Porto), che atterrerà intorno alle 15 in Francia. Da li il gruppo si scioglierà e ognuno volerà verso la propria destinazione finale in maniera autonoma. Cuadrado potrebbe raggiungere i compagni della Juve direttamente a Napoli, venerdì sera. Con un altro volo insieme ad Ospina, che poche ore dopo ritroverà al Maradona.