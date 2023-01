¡Fixture definido! Conoce los días y horarios de los partidos de la CONMEBOL Sub20 2023.



Riflettori accesi in Colombia, database da aggiornare e occhi puntati sui quattro stadi nei quali da stasera al 12 di febbraio di giocherà il Sudamericano Sub20. 10 nazionali, tanti giovani talenti in vetrina e osservatori presenti a caccia dell'occasione di mercato.e la sfida del debutto è quella tra Perù e Brasile. La prima fase della competizione si giocherà tra Cali e Palmira, la location della seconda fase sarà Bogotà.- Nella prima fase le dieci nazionali saranno divise in due gironi da cinque squadre, le prime tre di ogni gruppo passano al turno successivo nel quale vengono raggruppate in un unico girone facendo una sorta di mini campionato.. In caso di parità tra due o più squadre, a fare la differenza sarà la differenza reti (poi i gol segnati, gli scontri diretti e infine il sorteggio).- Occhio anche alle assenze di lusso in Colombia, perché ci sono alcuni tra i giovani più forti che i rispettivi club non hanno lasciato partire. Un nome su tutti?, attaccante argentino del Manchester United, classe 2004, nel nuovo anno è il miglior giocatore dei Red Devils insieme a Bruno Fernandes. Il Palmeiras non ha fatto partire(2006 e già del Real Madrid)e il Flamengo ha trattenuto(trequartista classe 2004). In Italia, alla Lazio, è rimasto, argentino in scadenza di contratto a giugno.