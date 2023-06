La corsa del Sudtirol verso la Serie A si è fermata stasera a Bari. I galletti, vittoriosi per 1-0, hanno eliminato i bolzanini: scontata al 90' la delusione di Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol. "Bisogna accettare le sconfitte con dignità, lo rispettiamo. Loro avevano questo vantaggio di essere arrivati terzi ed è giusto che l'abbiano sfruttato - le parole del tecnico a Sky Sport -. Sul futuro vedremo, parlerò con la società. Non ci si è resi ancora conto di quanto fatto".



"Il litigio finale con Mignani (tecnico del Bari, ndr): "Io non ho mai insultato né minacciato nessuno, io urlo sempre e solo con i miei giocatori. Serve solo un po' più di rispetto per alcune persone" ha concluso Bisoli.