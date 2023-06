Tutto in 90 minuti: in palio c'è la finale dei playoff di Serie B. Alle 20.30 Bari e Sudtirol si affrontano in un San Nicola gremito con oltre 50mila tifosi attesi nello stadio del capoluogo pugliese. La vincente affronterà in finale chi passerà tra Parma e Cagliari, che ha vinto in rimonta all'andata con il risultato di 3-2. Si riparte dall'1-0 per la squadra di Pierpaolo Bisoli dell'andata, decisivo il gol di Rover nel finale di gara.



La squadra di Michele Mignani è chiamata quindi a ribaltare il risultato tra le mura di casa e le basterà vincere con qualunque risultato, anche con un solo gol di scarto. In semifinale playoff infatti non sono previsti i supplementari o i calci di rigore: se due squadre hanno lo stesso numero di reti nel conto totale tra andata e ritorno, vola in finale la squadra meglio classificata nella stagione di Serie B 2022/23, in questo caso il Bari. Il Sudtirol quindi ha due risultati su tre per conquistare il passaggio del turno, pareggio oppure vittoria anche nel ritorno al San Nicola.



Calcio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Bari-Sudtirol.