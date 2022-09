Brutta notizia in arrivo dall'infermeria per il Sudtirol.



Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di ieri il trequartista Davide Voltan hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare al retto femorale sinistro.



Secondo quanto comunicato dalla stessa società altoatesina, l'ex Reggiana dovrà restare ai box per almeno un mese, saltando almeno tre o quattro gare.