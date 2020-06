Intervenuto al Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi ha parlato del suo Benevento e dell'ipotesi Daniel Sturridge: "Noi abbiamo le idee chiare ma per rispetto dei miei calciatori non parlo di rinforzi in questo momento. Questo gruppo sarà una base importante e può fare bene anche in A, campionato diverso e più complicato. Poi, dovremo aumentare le nostre qualità e potenzialità. Ma niente nomi".