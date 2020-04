Fan e sportivi da tutto il mondo fanno il tifo per i propri beniamini alle prese con il torneo virtuale giunto ai quarti di finale: Si punta sui semifinalisti: avanti Jones Jr. (Heat), Booker (Suns), Beverley (Clippers) e Young (Hawks). Entra nel vivo la prima edizione dell’NBA 2K Players Tournament: il torneo virtuale di NBA 2K20 (titolo di Visual Concepts, tra i più celebri e giocati al mondo) annunciato da 2K Games con la National Basketball Association e partito il 3 aprile scorso con 16 giocatori NBA pronti a sfidarsi su Xbox One per vincere il premio da 100.000 dollari che sarà devoluto in beneficienza per la lotta al Covid-19.