I rapporti tra la Juventus e Jorge Mendes non sono mai stati idilliaci tant’è vero che l’attuale dirigenza bianconera non ha mai chiuso affari con il super agente portoghese. Eppure negli ultimi anni la Juve ha trattato molti clienti del procuratore lusitano; il problema è che il lieto fine non è mai arrivato. Falcao, Renato Sanches, Garay, fino ad arrivare ad Andre Gomes: la lista di calciatori presenti nella scuderia di Mendes e accostati alla Juve è corposa e nelle ultime settimane si è ulteriormente allungata con il nome di Joao Cancelo.



COMMISSIONI - La Juve, a dire il vero, aveva cercato Cancelo anche la scorsa estate ma i contatti non erano mai stati avanzati come in queste ore. Le prestazioni del lusitano con la maglia dell’Inter hanno convinto la Juve a rompere gli indugi ma, ancora una volta, potrebbe essere proprio il freddo rapporto con Mendes a bloccare la trattativa. Il prezzo di Cancelo è alto (40 milioni) anche a causa delle richieste economiche del super agente portoghese che ha già adocchiato ricche commissioni. Non a caso, Mendes avrebbe portato volentieri Cancelo nel suo feudo inglese, il Wolverhampton appena promosso in Premier League. Cancelo, però, ha detto di no. Sa che tanti top club lo vogliono ed è ha deciso di attendere una mossa di Juve e United che in questo momento sono le squadre più interessate ad acquistarlo.



FREDDEZZA – Ma da dove nasce la freddezza tra Juve e Mendes? Torniamo indietro nel tempo: estate 2004. Juve e Mendes stanno pensando di portare Falcao dal Monaco alla Juve. E’ lo stesso Mendes a disegnare e imbastire la trattativa ma sul più bello il portoghese cambia idea, lascia la Juve con un pugno di mosche in mano e dà a Falcao un biglietto aereo per Manchester, sponda United. Il dietrofront di Mendes rappresenta un’autentica beffa per Marotta e Paratici che avevano toccato con mano il sogno di portare a Torino El Tigre: una ferita difficile da rimarginare. Non a caso calciatori di Mendes, a Torino, non sono mai arrivati. Proprio il rapporto con il procuratore portoghese è il primo tassello di cui la Juve ha bisogno per sperare di arrivare a un accordo sia con Cancelo che con il Valencia. L’affare dipende soprattutto da lui. Se Mendes deciderà di venire incontro ai bianconeri, anche il Valencia farà lo stesso. Dopo aver riallacciato i rapporti con il Psg ed Al-Khelaifi la scorsa estate acquistando Matuidi, la Juve proverà a fare la stessa cosa in estate, sperando di arrivare a Cancelo. Il primo passo per arrivare all’ex Inter è proprio il disgelo con Mendes.