Quando nella stessa giornata mandi via un allenatore, Maurizio, scegliendo “subito” il suo successore, c'è molto di cui parlare. Soprattutto se il nuovo tecnico,, era già settato su un altro progetto (l'Under 23) senza essersi fin qui seduto su una panchina con un ruolo diverso da giocatore. In regia è stato un fuoriclasse, il migliore di tutti per quindici anni e forse non solo. Ora però è tutta un'altra cosa.Con tante domande che hanno bisogno di risposte, Pirlo le sue le ha date tutte riuscendo a convincere Andreaa dargli questa incredibile opportunità. Ora tocca alla Juve., sfogliando la margherita sono caduti anche i petali di Andreazzoli e Gregucci dopo quelli di Baronio (“solo” collaboratore tecnico) e Martusciello.. Elementi che sappiano andare a migliorare una rosa da svecchiare con un monte ingaggi da abbattere, elementi che facciano al caso delpensato da PirloC'è però da parlare anche di molto altro. Servono rassicurazioni che vanno al di là del contratto biennale, del mercato in entrata o di quello in uscita., non è un mistero: dopo l'arrivo di CR7, la Juve ha lanciato il bond da 150 milioni, poi ha sottoscritto un aumento di capitale di 300 milioni, ha registrato plusvalenze complessive per circa 300 milioni, ha pure tagliato 90 milioni sugli stipendi dovendo fronteggiare l'emergenza Covid. Ma proprio il calcio a porte chiuse sta ulteriormente colpendo le casse bianconere, ogni gara casalinga senza pubblica equivale a 3-4 milioni di mancati guadagni, l'impatto su sponsor e diritti tv ancora non è stato quantificato realisticamente, le eliminazioni in Champions ai quarti e agli ottavi hanno impedito ad altri introiti di attutire il colpo (sarebbero servite due semifinali). Quindi da qualche parte bisognerà pur trovare linfa. MaMa in questi anni non è mai arrivata, Dybala poteva partire per volontà della Juve un anno fa anche con un prezzo inferiore alla valutazione di mercato. Ora servirebbero 80, 100, forse 120 milioni: chi li ha in questo momento?Il suo biografoha lanciato la bomba a “BBC 5 Live”: la Juve ha dato mandato a Mendes di vendere CR7 in ogni modo, proponendolo non solo al Psg, ma anche al Real (risposta, no grazie) e addirittura al Barcellona., tramite As è piombato un netto: “Tutto falso”.Se poi qualcuno volesse provarci dovrebbe sapere che servirebbero circa 60 milioni per convincere la Juve anche solo a parlarne, altrettanti di ingaggio lordo a stagione per stuzzicare la fantasia di Cristiano, che per quanto deluso sa di avere ben poche alternative al club bianconero in questo momento.