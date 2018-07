L’intesa quasi totale per il rinnovo di Alessandro Florenzi e non solo. Nel summit di ieri al Novotel dell’Eur, il direttore sportivo della Roma Monchi e il noto procuratore Alessandro Lucci hanno affrontato anche il discorso Suso. Sfumato il colpo Malcom, la società giallorossa è a caccia di un nuovo rinforzo per la fascia destra, un altro giocatore da regalare a Eusebio Di Francesco per rendere ancora più competitiva la Roma. Suso è da tempo sul taccuino di Monchi, Lucci lo sa e ieri ha illustrato dettagliatamente la situazione dello spagnolo del Milan.



LA SITUAZIONE DI SUSO - La clausola rescissoria da 38 milioni di euro valida per l’estero - come verificato da calciomercato.com - è scaduta lo scorso 15 luglio. Da quel giorno, chiunque voglia Suso deve presentare la propria proposta al Milan, che continua a chiedere circa 40 milioni per il giocatore spagnolo. All’estero nessuno si è più fatto avanti, anzi: è stato lo stesso Lucci a proporre il giocatore al Chelsea per un eventuale dopo Hazard o Willian. I Blues, però finora non hanno sondato il terreno direttamente col Milan, così come non lo ha ancora fatto la Roma.



UN NOME TRA TANTI - La società giallorossa sta sondando diverse piste per la corsia destra d’attacco. Suso è sicuramente tra i nomi seguiti, ma non è il solo: ci sono stati sondaggi anche per Leon Bailey (valutato 50 milioni di euro dal Bayer Leverkusen), David Neres (anche lui valutato 50 milioni, ma dall’Ajax), Mikel Oyarzabal della Real Sociedad (ha una clausola da 50 milioni), Emil Forsberg del Lipsia e il solito Domenico Berardi. Periodo di valutazioni per Monchi, che per ora si è limitato a sondare il terreno per giocatori. Nessun affondo, la Roma prende tempo e sfoglia la margherita per l’attacco. Suso piace, ma il Milan chiede almeno 40 milioni e preferirebbe cederlo all’estero per evitare di ritrovarselo come avversario in campionato.



