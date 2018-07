Il Chelsea cambia obiettivo e vira su Mattia Caldara. Dopo la lunga trattativa per Rugani, l'attenzione dei Blues si è spostata sul difensore ex Atalanta, già nel mirino del Milan e coinvolto nel possibile maxi scambio con Bonucci e Higuain con il club rossonero. Troppi i 55 milioni tra parte fissa e bonus per l'ex difensore dell'Empoli, con Abramovich che è pronto a regalare al suo nuovo tecnico Sarri il classe 1994.



TRATTATIVA - Secondo il Corriere dello Sport, Marina Granovskaia ha già presentato ieri, nell'incontro con il ds della Juventus Fabio Paratici, una proposta iniziale di 40 milioni, bonus compresi. I bianconeri valutano il calciatore almeno 50 milioni, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a metà strada, intorno ai 45 milioni di euro.



BONUCCI-HIGUAIN - Con il possibile passaggio di Caldara ai Blues, la trattativa con il Milan cambia: sul tavolo uno scambio Bonucci-Higuain, con la Juventus che chiede un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro (trattabili).