In principio, a metà degli anni '70, furono Giorgio Chinaglia e Pino Wilson. Vent'anni dopo toccò a Donadoni, Zenga, Caricola e Galderisi che anticiparono l'arrivo dei vari Nesta, Pirlo, Di Vaio e Giovinco. Ora con Chiellini, Insigne, Criscito e forse anche BernardeschiUn fenomeno non nuovo quello che da decenni vede molti protagonisti del nostro calcio ricalcare il tragitto tracciato mezzo millennio prima dal più famoso genovese della storia ma che in questa estate sembra aggiungere l'ennesimo capitolo ad un romanzo lungo quasi mezzo secolo.Ma cosa spinge tanti calciatori italiani a trasferirsi oltreoceano? Calciomercato.com lo ha chiesto ad, agente Fifa originario di Pistoia, da anni residente e operativo in Florida, che il fenomeno dei piedi in fuga lo conosce bene in quanto protagonista e artefice da quasi un decennio: ". O almeno principalmente non per quello. Se così fosse potrebbero tranquillamente guadagnare di più in altri paesi.ambientali, sociali e anche culturali. Qui si vive bene, ci sono buone possibilità di crearsi una nuova vita fuori dal calcio e di far studiare i figli in scuole di eccellenza mondiale. Inoltre un calciatore a fine carriera si trova a giocare con molte meno pressioni rispetto all'Italia e in un calcio molto meno frenetico e logorante di quello europeo. Insomma, come hanno detto alcuni di loro, sbarcare in America è davvero una scelta di vita".Da esperto conoscitore del soccer è sorpreso da questa nuova ondata di migranti del pallone che lasciano il nostro calcio per accasarsi in Usa?"No. Io sono qui ormai da tanti anni, vivo in Florida da cinque ma già da prima avevo stretto contatti direttamente dall'Italia. Ho imparato a conoscere bene questo mondo perché in questo periodoNon tanto calciatori, ai quali ho comunque fornito un appoggio ai rispettivi procuratori, quantoE ogni anno sono sempre di più coloro che mi contattano per provare l'esperienza a stelle e strisce.".Ma perché in America c'è così tanto interesse per i nostri calciatori?. L'arte, il cibo, la musica.La Serie A è molto seguita. Però loro considerano il soccer più come uno spettacolo che come uno sport., creando dunque un discreto business. Qui la gente si affeziona più ai giocatori che al club, va da sé che un nome importante può spostare un numero importante di tifosi da una squadra all'altra. A questo aggiungiamo la disponibilità degli italiani a trasferirsi negli USA, di cui ho parlato prima, e il quadro è completo".Quindi lei ritiene che presto altri italiani seguiranno lo stesso esempio? "Ne sono convintissimo. E ripeto".Contemporaneamente però si assiste anche ad un fenomeno in qualche modo inverso. Negli ultimi anni sono sempre di più leo canadesi. Perché ciò avviene? ", e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi in molti casi di holding o di fondi che hanno nella differenziazione dei propri investimenti il proprio interesse principale. Come ho detto il calcio italiano qui tira molto e. La Serie A inoltre ha grandi potenzialità di crescita rispetto ad altri tornei europei il che motiva ulteriormente gli investitori ad arrivare nel nostro paese nella speranza di poter prendere parte in prima persona allo sviluppo del nostro calcio".Fin dagli anni '70, epoca dei famosi Cosmos di Pelé e Beckenbauer, passando poi per il post Mondiale del '94, regolarmente si dice che il soccer sia pronto per conquistare gli americani. Fino ad oggi tuttavia ciò non è ancora avvenuto, se non in maniera piuttosto timida. Lei pensa cheIl calcio negli USA è ancora uno sport minore, che vanta appassionati di gran lunga inferiori a quelli dei loro sport tradizionali.i. Mentre far parte di un college è fondamentale per chi pratica basket o football per il calcio ciò è un freno perché lega l'atleta all'istituto per molti anni, impedendogli di andare a far pratica già da giovanissimo all'estero e quindi di crescere in tornei importanti. Di recente qualche giovane americano, come Pulisic o Mc Kennie, è riuscito a sbarcare presto in Europa ma sono ancora troppo pochi per permettere un'impennata di talenti che darebbe senza dubbio un impulso a tutto il movimento".