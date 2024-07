AFP via Getty Images

I movimenti di mercato in casanon accennano a fermarsi, in un'estate rovente nelle zone di via Aldo Rossi. Sistemata la prima casella in attacco con l'arrivo di Alvaro Morata, i rossoneri si spostano sul reparto arretrato e valutano le strategie di mercato con Strahinja Pavlovic individuato come obiettivo principale, prioritario anche rispetto all'acquisto di un secondo attaccante. Ma è anche il mercato in uscita a tenere banco, con unA fare un pensiero sul possibile affondo per Tomori è il, in cerca di un rinforzo per la difesa da consegnare del neo allenatore Julen Lopetegui. Quello di Tomori, che conosce bene la Premier League e la città di Londra essendocon cui ha giocato - eccetto due parentesi all'Hull City e al Derby County - fino al 2021.

Al momento è soltanto un'idea, una suggestione di mercato che trapela dall'Inghilterra. Non è la prima volta che il West Ham si interessa a Tomori., con dialoghi aperti tra le parti, poi sfociati in un nulla di fatto. Ora, torna di moda il nome di Tomori, mai veramente accantonato dagli inglesi.I sondaggi del West Ham si trovano tuttavia a dover far fronte alla ferma posizione della dirigenza rossonera.per fargli spazio, bensì mantenendo tutti gli effettivi a disposizione di Fonseca per poter avere più alternative da utilizzare in tutte le competizioni. La valutazione del centrale inglese fatta dai rossoneri rimane, poi,, una cifra a cui difficilmente il West Ham potrà spingersi, considerando che ha già investito oltre 40 milioni per l'acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton.