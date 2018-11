Alessio Sundas entra in politica. Dopo aver favorito l'acquisizione di diversi club italiani ed esteri, facendo da intermediario tra vecchi e nuovi proprietari, l'agente Fifa ha deciso di partecipare in prima persona alle prossime elezioni europee.



Procuratore sportivo che gestisce la procura di centinaia di giovani promesse del calcio e del tennis non solo italiano, Sundas ha deciso di candidarsi per ottenere un seggio all'interno del prossimo Parlamento Europeo.



Tra i punti programmati della sua lista, che verrà presentata a breve, ci sono la liberalizzazione di tutte le categorie professionali e lo snellimento della relativa burocrazia. "La scelta di candidarmi - afferma Sundas - è mirata soprattutto allo scopo

di liberalizzare tutte le professioni e di permettere a gente volenterosa e preparata di trovare la propria strada senza dover necessariamente sottostare alle logiche dei cosidetti poteri forti. Sono convinto che questa sia un'arma importante per combattere il dramma della disoccupazione. Uno dei problemi principali del nostro Paese. Il lavoro è una delle cose più importanti ed io sono convinto che con il coraggio che non mi è mai mancato riuscirò a garantire maggiore concorrenza a favore dei servizi e dei prezzi".



Sundas ha già pronto anche il proprio motto: “Se hai studiato una vita ma non puoi fare il tuo lavoro per troppa burocrazia e vincoli, votami!".