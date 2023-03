Aria di rottura? Crepe nei rapporti? Sicuramente qualcosa si sta muovendo nei rapporti diretti fra l'Inter e il colosso cinese Suning.com di proprietà della famiglia Zhang. Che dalla cina i proventi per il club nerazzurro fossero difficili da ottenere è evidente analizzando tutti gli ultimi bilanci. Che la solidità della proprietà cinese del club dipenda sempre più dal finanziamento del fondo Oaktree lo è altrettanto, ma il segnale che arriva dalla Cina e in particolare dal sito ufficiale di Suning.com fa storcere ulteriormente il naso.Nello store ufficialee che Suning rivendeva in Cina.rimangono soltanto, uno con il vecchio logo e uno con quello nuovo, ma non ufficiali e non legati, ad esempio, alla sponsorizzazione con Moncler. Un segnale che qualcosa sta sicuramente cambiando.