. A rivelarlo, dopo aver consultato il bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo da Oaktree, è il sito specializzato Calcio e Finanza.- Come si legge, il fondo americano ha acquistato una parte dell’obbligazione emessa da Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro. Una percentuale ridotta, sia in termini di investimento complessivo del bond sia in termini di asset legati ai bond in mano a Oaktree: la quota è pari a. Si tratta di una percentuale pari allo 0,66% degli asset di Oaktree in termini di investimenti nei bond. Oaktree di conferma bondholder per l'Inter, considerando che aveva già investito nella precedente emissione di obbligazioni con una quota per complessivi 420mila euro circa". Il ruolo principale di Oaktree nella galassia nerazzurra, comunque, resta quello di finanziatore di una delle holding lussemburghese attraverso cui la famiglia Zhang controlla l’Inter: si tratta di una operazione che al settembre 2021 valeva circa 292 milioni di euro, con interessi PIK al 12% annui e con scadenza al maggio 2024, quando la cifra dovrà essere ripagata al fondo californiano. Di questa somma circa 85 milioni sono arrivati nelle casse del club nerazzurro, di cui 75 milioni tra maggio e giugno 2021 e ulteriori 10 milioni nel febbraio scorso.- Nel frattempo un giallo coinvolge Suning.com: negli ultimi giorni sul sito sono spariti tutti i prodotti ufficiali a marchio FC Internazionale , da anni ben esposti e con tanto di store online dedicato.