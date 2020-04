Pepe Herrera, ex calciatore del Cagliari e suocero del difensore dell'Inter Diego Godin, ha parlato della situazione del genero a La Gazzetta dello Sport: "Con Diego abbiamo parlato di come sia cambiata la Serie A e sicuramente lui mi ha detto che non ha fatto tutti i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. Fare il difensore in Italia è complicato per tutti, anche se sei esperto non puoi pensare di non avere almeno un minimo di ambientamento. Lui è contentissimo della scelta che ha fatto nonostante qualche difficoltà iniziale. Mi ha detto che adora la città e poi gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in Spagna".