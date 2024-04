Al traguardo tanto agognato per tutto l'anno,Come quegli squadroni che dominavano le - ormai sempre meno - cronosquadre nei grandi giri del ciclismo, quando sul traguardo si arrivava tenendosi per mano, capitani, uomini di classifica e gregari.Ognuno di loro ha messo un mattoncino nel grande mosaico dello. Certo, le reti a grappoli di, l'insolita prolificità di, gli scatti di, le giocate di classe die i tutti i km percorsi dahanno spostato più di quanto fatto da altri ma, mai come quest'anno, l'Inter ha dimostrato come far fronte comune, navigare tutti nella stessa direzione, consenta di

Nei poster, negli highlights ci finiranno i soliti noti, com'è normale che sia, ma se guardate bene, alle loro spalle scorgereteLa gioia nerazzurra sarebbe esplosa oggi senza le parate di? Senza l'esuberanza fisica di? Senza le certezze? Senza la duttilità di? Senza i gol e la voglia di spaccare il mondo di- Gli Scudetti sono anche questione di scelte. Quelle della società che sceglie di monetizzare la grande stagione die di affidarsi all'usato sicuro di. Quella di: campione del mondo, titolare con ilche però sceglie di rimettersi in gioco e di farlo, calandosi in una squadra che gioca in un modo che gli piace, in una città che gli piace, con dei tifosi dei quali si sente subito parte.. Il francese era forse uno dei protagonisti attesi ma, entrando in punta di piedi, è statoCi sono anche i suoi interventi, la sua sapiente leadership in quello che è stato il segreto di Pulcinella di questa stagione:

Un reparto comandato sapientemente da Francesco. In un'annata difficile per lui fuori dal campo, l'exha fornito ilogni volta che è sceso in campo. Una fortuna averlo per Inzaghi. Discorso simile perPer il primo ormai gli aggettivi sono finiti, come i ruoli in cui è stato adoperato., è ile chissà Ligabue potrebbe scriverci una canzone in stile. Il brasiliano invece è stata forseUn trattore quando schierato sulla fascia, un difensore attento e diligente quando impiegato tra i 3 dietro. L'ex Monza è stato quello cheprometteva di essere ed è l'ennesimo colpo sul mercato passato forse troppo in sordina. Una difesa che ha sigillato la porta di Sommer, permesso all'Inter di scavare il solco con le rivali e che promette di essere in buone mani anche in futuro. È infatti anche il primo Scudetto di: pronto più di quanto si credesse, forte oltre le previsioni, sicuro protagonista delle prossime cacce al tricolore.

Se in difesa l'Inter ha retto l'urto e si è resa imbattibile, è al centro che ha dato spettacolo e dimostrato di essereA cavallo tra difensore, centrocampista e ala d'attacco, con i piedi talvolta fissi sulla linea mancina, spesso però lasciata per trovare il posto giusto in mezzo al campo per colpire,Milanese e interista, il suo mancino ha illuminato San Siro. Gol, cross al bacio, personalità:La sua consacrazione è l'obiettivo da raggiungere nella prossima annata per altre due pedine importanti nello scacchiere di Inzaghi:. L'ex Sassuolo è stato il colpo estivo di questa stagione ma, complice una mediana quasi perfetta, ha visto meno il campo di quanto ci si potesse aspettare. Per il fastidio dello stesso Inzaghi che avrebbe voluto concedergli più minuti - cosa che farà nella prossima campagna. Poco male,. Il marchio del quinto gol al Milan, i suoi guizzi con Verona e Udinese resteranno impressi e annunciano cheSuo e di. L'albanese ha fatto grossi passi in avanti in questa stagione e si è fatto trovare pronto quando interpellato: ha trovato i suoi primi gol e portato a termine una maturazione necessaria per giocare in un top club europeo. Inzaghi sa che,

- Al ruolo di comprimari erano attesi anche le due riserve d'attacco:. Sono stati questo, hanno completato quel reparto che già in estate pareva quello più sguarnito ma l'hanno fattoL'austriaco è stato frenato da qualche infortunio di troppo e dalle pressioni che ha un po' patito. I suoi gol sbagliati nell'andata degli ottavi di finale con l'Atletico Madrid restano un what if bello grosso ma l'ex Bologna ha le spalle grandi e sa cheHa dato e fatto di più. Tornato all'Inter, il cileno è parso maturato:Mai un gesto fuori posto, mai una polemica, il Nino è diventato finalmente grande. In campo poi, soprattutto nell'ultimo periodo, è parso addirittura ringiovanito.ci sono anche i suoi gol e assist nell'ennesimo titolo della sua carriera. Il futuro magari non sarà all'Inter ma, dopo quel famoso derby dicol conseguente Scudetto perso, Sanchez ha messo a posto i conti e può uscire di scena tra gli applausi.