Ununico nella storia prenderà il via questa sera a partire dalle ore 20.45 al Giuseppe Meazzo in San Siro.potrebbe assegnare per la prima volta nella sua storia uno Scudetto con i nerazzurri diche potranno dare il via ai festeggiamenti soltanto in caso di vittoria al triplice fischio finale., arrivato al capolinea della sua avventura in rossonero vuole salvere il secondo posto in classifica e l'onore davanti a una tifoseria che non vuole vedere i cugini festeggiare in casa propria.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Milan-Inter su DAZN

GUARDA SU DAZN

L'articolo prosegue qui sotto.