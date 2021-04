La Super Lega sta smuovendo le fondamenta dell’intero sistema calcio. Uno scossone che sta spaccando la critica e i tifosi. Anche l’ex presidente della Roma James Pallotta ha commentato quello che è successo. Ecco la sua risposta a un tifoso su Twitter: “Se leggessi o ascoltassi quello che ho detto nel corso degli anni sulla Super League, sapresti che penso sia un male per il calcio”. Poi la risposta a un sostenitore della nuova Super League: “Immagino che i tifosi che hanno sostenuto i loro club per cento anni non abbiamo importanza finché tu sei felice”.